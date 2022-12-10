Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии

Сербский президент Александр Вучич заявил, что слова Ангелы Меркель и Петра Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии.

Обращаясь к своим гражданам, Вучич сказал, что слова экс-канцлера Германии "драматично меняет вещи во всяком смысле". Ранее Меркель и Порошенко заявили, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения. НАТО и Украина использовали это время для усиления армии Незалежной.

Вучич заявил, что теперь он ясно понимает, кому нельзя доверять. Президент не чувствует, что Сербия находится в безопасности. Если НАТО смогли обмануть РФ, то что они могут сделать с Сербией, спрашивает Вучич.

"Странно, что российские службы об этом не знали. Невероятно, что этого не видели и неподготовленно вошли во всё это", — заявил Вучич.