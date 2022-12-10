Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Рогов заявил о пострадавших жителях при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS в Мелитополе
Серия взрывов в Мелитополе: после удара РСЗО HIMARS убиты мирные жители
Кива заявил, что Запад продолжит руками Украины наносить ущерб России
Над Симферополем отработала система ПВО
Мелитополь успешно отбил атаки боевиков ВСУ
Леонков: Запад с помощью ультиматумов хочет навязать России "Минск-3"
Ракета ВСУ разорвалась в ДНР и повредила Южный автовокзал Донецка
Военные ВС Украины подтверждают, что ведут уличные бои с ВС РФ в Бахмуте
Коц: для доставки боеприпасов на передовую зоны СВО приходится ждать пять часов

Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии

Мир

Сербский президент Александр Вучич заявил, что слова Ангелы Меркель и Петра Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии.

Обращаясь к своим гражданам, Вучич сказал, что слова экс-канцлера Германии "драматично меняет вещи во всяком смысле". Ранее Меркель и Порошенко заявили, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения. НАТО и Украина использовали это время для усиления армии Незалежной.

Вучич заявил, что теперь он ясно понимает, кому нельзя доверять. Президент не чувствует, что Сербия находится в безопасности. Если НАТО смогли обмануть РФ, то что они могут сделать с Сербией, спрашивает Вучич.

"Странно, что российские службы об этом не знали. Невероятно, что этого не видели и неподготовленно вошли во всё это", — заявил Вучич.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией

Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.

Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
В Сети восхитились ответом Путина за выпад Борреля в сторону африканцев
Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Украина утратила инициативу в СВО. Ожидаются основные события
Украина утратила инициативу в СВО. Ожидаются основные события
Последние материалы
Серия взрывов в Мелитополе: после удара РСЗО HIMARS убиты мирные жители
Кива заявил, что Запад продолжит руками Украины наносить ущерб России
Над Симферополем отработала система ПВО
ЕС не согласовал 9 пакет антироссийских санкций из-за непреодолимых разногласий
Мелитополь успешно отбил атаки боевиков ВСУ
Леонков: Запад с помощью ультиматумов хочет навязать России "Минск-3"
Ракета ВСУ разорвалась в ДНР и повредила Южный автовокзал Донецка
Военные ВС Украины подтверждают, что ведут уличные бои с ВС РФ в Бахмуте
Коц: для доставки боеприпасов на передовую зоны СВО приходится ждать пять часов
НТВ: ВС Украины повышают ставки, атакуя натовским оружием цели на территории РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников