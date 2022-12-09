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MR Online: рассказав о Минских соглашениях, Меркель раскрыла двуличие Запада

Мир

Издание MR Online пишет, что, рассказав о Минских соглашениях, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель раскрыла двуличие Запада.

MR Online: рассказав о Минских соглашениях, Меркель раскрыла двуличие Запада

До начала СВО на Украине Запад уверял Россию в том, что существует некое дипломатическое решение проблемы Донбасса. На самом деле, по мнению авторов, Запад и Киев тянули время, говоря о работе Минских соглашений. Страны НАТО пытались с 2014 года создать на Украине армию, которая сможет захватить Донбасс.

Как подтверждение этих слов, авторы MR Online приводят недавнее интервью Ангелы Меркель. Бывший канцлер Германии заявила, что всегда откладывала вопрос вступления Украины в НАТО. При этом она заявила, что настаивала на Минских соглашениях, чтобы у Украины была возможность подготовиться к противостоянию с Россией.

"Меркель знала, что приглашение Украины в НАТО вызовет военный ответ России", — пишут авторы статьи.

По мнению авторов MR Online, ни один западный политик не проявил "ни капли честности", рассуждая о мирном урегулировании украинского конфликта. Жители Донбасса, сопротивляясь перевороту, были вынуждены терпеть агрессию Украины.

"Это не закончится хорошо ни для Германии, ни для Украины, ни для любого из тех, кто прикрывался дипломатическим покровом, всё время скрывая от посторонних глаз меч, который они держали за спиной", — подытожили авторы MR Online.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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