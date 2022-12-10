Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал французский политик Флориан Филиппо. Он призвал в своих соцсетях остановить поставки оружия для украинской армии после сообщений о том, что арсеналы Франции истощены.
"Военные запасы в целом исчезли. Но мы продолжаем отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!" — написал Филиппо.
Ранее во Франции заявили, что военные запасы республики исчезли в результате реформ, проведённых после окончания холодной войны. И теперь возможности Парижа по поставкам новых партий боевой техники Киеву сильно ограничены.
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