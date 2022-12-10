Французский политик обрушился на Зеленского из-за военных запасов Парижа

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал французский политик Флориан Филиппо. Он призвал в своих соцсетях остановить поставки оружия для украинской армии после сообщений о том, что арсеналы Франции истощены.

"Военные запасы в целом исчезли. Но мы продолжаем отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!" — написал Филиппо.

Ранее во Франции заявили, что военные запасы республики исчезли в результате реформ, проведённых после окончания холодной войны. И теперь возможности Парижа по поставкам новых партий боевой техники Киеву сильно ограничены.