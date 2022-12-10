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Французский политик обрушился на Зеленского из-за военных запасов Парижа

Мир

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал французский политик Флориан Филиппо. Он призвал в своих соцсетях остановить поставки оружия для украинской армии после сообщений о том, что арсеналы Франции истощены.

"Военные запасы в целом исчезли. Но мы продолжаем отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!" — написал Филиппо.

Ранее во Франции заявили, что военные запасы республики исчезли в результате реформ, проведённых после окончания холодной войны. И теперь возможности Парижа по поставкам новых партий боевой техники Киеву сильно ограничены.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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