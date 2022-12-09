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Столтенберг заявил о возможном столкновении России и НАТО из-за Украины

Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боится возможного столкновения военного блока с Россией и того, что спецоперация на Украине может выйти из-под контроля. Об этом он сообщил в интервью норвежскому изданию NRK.

Генсек альянса заметил, что Европа переживает судьбоносное время и высказал опасение перерастания военных действий на Украине в большую войну между НАТО и Россией. Однако выразил уверенность, что этого удастся избежать.

Также он рассказал о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Брюсселе за несколько дней до начала спецоперации. На ней были выдвинуты предложения по предотвращению возможной эскалации, но к единому мнению они не пришли.

Кроме того, Столтенберг заявил, что сомневаться в способности НАТО защищать себя, российскому президенту не нужно.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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