Столтенберг заявил о возможном столкновении России и НАТО из-за Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боится возможного столкновения военного блока с Россией и того, что спецоперация на Украине может выйти из-под контроля. Об этом он сообщил в интервью норвежскому изданию NRK.

Генсек альянса заметил, что Европа переживает судьбоносное время и высказал опасение перерастания военных действий на Украине в большую войну между НАТО и Россией. Однако выразил уверенность, что этого удастся избежать.

Также он рассказал о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Брюсселе за несколько дней до начала спецоперации. На ней были выдвинуты предложения по предотвращению возможной эскалации, но к единому мнению они не пришли.

Кроме того, Столтенберг заявил, что сомневаться в способности НАТО защищать себя, российскому президенту не нужно.