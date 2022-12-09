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Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией

Мир

Евросоюз окончательно капитулировал перед США и теперь готовится к войне с Россией. Такой вывод сделала в своей статье обозреватель издания РИА Новости Ирина Алкснис после слов главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией

Журналист подчеркнула, что он указал на состояние армий европейских государств, добавив, что на континенте не существует единого организма, а "есть 27 разных армий".

Боррель назвал ошибкой сокращение Европой трат на оборону и ВПК после распада СССР, заметив, что вопрос обороны европейцы делегировали США и блоку НАТО.

Теперь Боррель обратился с просьбой к государствам-членам ЕС передать средства на создание единой структуры. Аналитик считает, что примерно такой цели Белый дом и добивался, призывая к расходам на оборону.

Собственная армия Евросоюза будет означать очередные вложения в Соединенные Штаты и предоставление возможности Вашингтону "бороться с Россией до последнего европейца", заключила публицист.

Ранее польское издание заявило, что поляки готовятся к войне с Россией.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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