Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией

Евросоюз окончательно капитулировал перед США и теперь готовится к войне с Россией. Такой вывод сделала в своей статье обозреватель издания РИА Новости Ирина Алкснис после слов главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Журналист подчеркнула, что он указал на состояние армий европейских государств, добавив, что на континенте не существует единого организма, а "есть 27 разных армий".

Боррель назвал ошибкой сокращение Европой трат на оборону и ВПК после распада СССР, заметив, что вопрос обороны европейцы делегировали США и блоку НАТО.

Теперь Боррель обратился с просьбой к государствам-членам ЕС передать средства на создание единой структуры. Аналитик считает, что примерно такой цели Белый дом и добивался, призывая к расходам на оборону.

Собственная армия Евросоюза будет означать очередные вложения в Соединенные Штаты и предоставление возможности Вашингтону "бороться с Россией до последнего европейца", заключила публицист.

Ранее польское издание заявило, что поляки готовятся к войне с Россией.