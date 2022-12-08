Согласно опросу американской компании Pew Research Center, около 94 процентов поляков считают Россию серьёзной угрозой, которая может привести к вооружённому конфликту. На данный момент в Польше размещено около 10 тысяч американских солдат, модернизируется местная армия, а также проводятся регулярные учения среди простых граждан.
"Поляки вовсю готовятся сражаться с Россией. Желающих столько, что у военных не хватает мест в тренировочных лагерях", — заявили в американском издании Stars and Stripes.
Бухгалтеры, менеджеры и другие офисные работники схватили незаряженные автоматы и осторожно маневрировали между берёзами в двухколонном строю, высматривая потенциальную опасность, рассказали журналисты.
Учения являются частью нового проекта Министерства национальной обороны Польши "Тренируйся с армией". Курсы выходного дня для поляков начались в октябре и, по многочисленным просьбам, продолжатся в январе.
"Люди стремятся учиться и знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также развивать базовые навыки выживания”, — сказал представитель министерства обороны Польши Михал Томчик.
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