МИД: в Финляндии сожгли российский флаг, это недопустимый акт надругательства

В ходе массовых шествий в Хельсинки был сожжён российский флаг. Об этом заявили в МИД РФ, назвав данные действия недопустимым актом надругательства над государственным символом.

Ведомство также предприняло демарш в отношении Финляндии из-за инцидента.

Россия потребовала от Финляндии привлечь к ответственности тех, кто сжёг флаг РФ, и принять меры для недопущения подобного впредь.

Ранее украинская делегация в Конгрессе США вытерла ноги о флаг Донбасса.