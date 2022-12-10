В ходе массовых шествий в Хельсинки был сожжён российский флаг. Об этом заявили в МИД РФ, назвав данные действия недопустимым актом надругательства над государственным символом.
Ведомство также предприняло демарш в отношении Финляндии из-за инцидента.
Россия потребовала от Финляндии привлечь к ответственности тех, кто сжёг флаг РФ, и принять меры для недопущения подобного впредь.
Ранее украинская делегация в Конгрессе США вытерла ноги о флаг Донбасса.
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