Украинская делегация, которую возглавлял актёр и народный депутат Сергей Притула, на камеру вытерла ноги и растоптала триколор Донецкой Народной Республики в Конгрессе Соединённых Штатов.
Данное видео было опубликовано на его странице в Twitter*. В нём он назвал флаг ДНР "тряпкой".
На видео видно, что американцы не стали повторять действия украинской делегации, однако и ничего не сделали, чтобы это остановить, продолжая записывать всё на камеру.
Отмечается, что на встрече присутствовал наёмник-трансгендер из Штатов Сара Эштон-Чирилло, который вступил в ряды Вооружённых сил Украины.
Ранее в Сети высмеяли фото с мороженым президентов США и Франции Байдена и Макрона.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.