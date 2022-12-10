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Гончар: Киев и Запад подталкивают Грузию открыть "второй фронт" против РФ

Мир

Провокационные требования к Грузии открыть против России "второй фронт" звучат из уст Киева и западных политиков, заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Гончар: Киев и Запад подталкивают Грузию открыть "второй фронт" против РФ

По его мнению, это лишь доказывает очевидность императивных контактов между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

"Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии", — пояснил Гончар в беседе с ТАСС.

По его словам, именно поэтому Москва и её партнёры продвигают вопросы выработки юридических механизмов, которые позволили бы избежать применение силы Грузии против Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, подобные решения гарантируют демилитаризацию грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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