Маркаров: Азербайджан не остановится, если получит контроль над Карабахом

Территориальные претензии Азербайджана распространяются не только по отношению к Карабаху, но и на суверенные земли Армении. Об этом заявил политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, комментируя в интервью Pravda.Ru обстановку на армяно-азербайджанской границе.

По его словам, армянство Карабаха полно решимости защищать тот статус региона, который был де-факто принят в конце существования СССР и впоследствии закреплён с помощью референдума.

Как пояснил политолог, мировое сообщество готово признать независимость Карабаха, но пока не до конца понятно, сможет ли оно противостоять агрессии, исходящей от Азербайджана.

"Если Азербайджан получит контроль над Карабахом, эта точка вряд ли перестанет быть горячей, ведь его территориальные претензии распространяются в том числе и на суверенные земли Армении, которые он желает взять под свой контроль. Карабахом всё это не ограничится. Кроме того, статус Карабаха не решён, слухи о его смерти пока преувеличены", — считает эксперт.

Ранее члены Совбеза ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня и урегулированию ситуации с помощью дипломатии. Представитель МИД РФ Денис Гончар сообщил, что Москва намерена помочь стабилизировать обстановку на армяно-азербайджанской границе.