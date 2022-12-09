Лукашенко заявил, что пришёл пешком на саммит ЕАЭС: "Mercedes слабо заводится"

Белорусскому лидеру Александру Лукашенко пришлось идти на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пешком из-за проблем с работой его автомобиля марки Mercedes.

Белорусские и киргизские СМИ распространяют видеоролики с главой Белоруссии, который пожаловался президенту Киргизии Садыру Жапарову на ненадёжность западного автопрома.

"Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришёл", — подчеркнул Лукашенко.

В пятницу, 9 декабря, в Бишкеке состоится заседание высшего евразийского экономического совета с участием руководителей РФ, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и премьер-министра Армении.

Ранее Лукашенко заявил, что Минску пока удаётся сдерживать вероятного противника от применения боевой силы в отношении Белоруссии. Как пояснил президент, экстренные службы внимательно следят за ситуацией на границе, чтобы не пропустить признаки готовящихся атак на регионы республики.