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Лукашенко заявил, что пришёл пешком на саммит ЕАЭС: "Mercedes слабо заводится"

Мир

Белорусскому лидеру Александру Лукашенко пришлось идти на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пешком из-за проблем с работой его автомобиля марки Mercedes.

Лукашенко заявил, что пришёл пешком на саммит ЕАЭС: "Mercedes слабо заводится"

Белорусские и киргизские СМИ распространяют видеоролики с главой Белоруссии, который пожаловался президенту Киргизии Садыру Жапарову на ненадёжность западного автопрома.

"Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришёл", — подчеркнул Лукашенко.

В пятницу, 9 декабря, в Бишкеке состоится заседание высшего евразийского экономического совета с участием руководителей РФ, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и премьер-министра Армении.

Ранее Лукашенко заявил, что Минску пока удаётся сдерживать вероятного противника от применения боевой силы в отношении Белоруссии. Как пояснил президент, экстренные службы внимательно следят за ситуацией на границе, чтобы не пропустить признаки готовящихся атак на регионы республики.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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