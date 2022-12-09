Белорусскому лидеру Александру Лукашенко пришлось идти на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пешком из-за проблем с работой его автомобиля марки Mercedes.
Белорусские и киргизские СМИ распространяют видеоролики с главой Белоруссии, который пожаловался президенту Киргизии Садыру Жапарову на ненадёжность западного автопрома.
"Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришёл", — подчеркнул Лукашенко.
В пятницу, 9 декабря, в Бишкеке состоится заседание высшего евразийского экономического совета с участием руководителей РФ, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и премьер-министра Армении.
Ранее Лукашенко заявил, что Минску пока удаётся сдерживать вероятного противника от применения боевой силы в отношении Белоруссии. Как пояснил президент, экстренные службы внимательно следят за ситуацией на границе, чтобы не пропустить признаки готовящихся атак на регионы республики.
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