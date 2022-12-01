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Лукашенко: Белоруссия сдерживает вероятного противника от военных действий

Мир

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о защите страны. Президент указал на необходимость подвести итоги работы властей над обеспечением безопасности и выбрать новое направление.

"Пока нам удаётся сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Белоруссии", — заявил глава государства во время совещания по вопросам обороны республики.

По словам Лукашенко, нужно внимательно следить за ситуацией, чтобы не пропустить признаки готовящейся атаки на страну.

Ранее белорусский лидер обвинил Вашингтон в создании препятствий для переговоров Москвы и Киева.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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