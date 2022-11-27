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Лукашенко: США не дают Зеленскому наладить диалог с Россией

Мир

Начать переговорный процесс с Россией Киеву не позволяют США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, создают ли искусственные препятствия для руководства Украины на пути к миру.

"Абсолютно точно ему не дают. Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию", — высказал мнение белорусский лидер.

В этой "стратегии Белого дома" и кроется причина табу, которое наложили американцы на переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Россией, добавил он.

"Поэтому Володе Зеленскому просто не дают возможности — чтобы он ни говорил — ему не дают возможности наладить диалог с РФ", — заключил Лукашенко.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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