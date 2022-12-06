В короля Англии Карла III снова прилетело яйцо, сообщает полиция Бедфордшира.
Инцидент произошёл сегодня в Лутоне. Сообщается, что пока Карл III пожимал руки собравшимся, 20-летний мужчина кинул в него яйцом. Подозреваемый был задержан, а короля поспешно увела служба безопасности. Позже он снова вернулся к англичанам и продолжил их приветствовать.
Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как 23-летний Патрик Тельвелл был арестован за то, что бросил яйцо в королевскую чету во время визита в Йорк.
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