Британцы освистали и закидали короля Карла III и его жену Камиллу Паркер-Боулз яйцами на открытии памятника в Йорке.
Монарх был освистан во время открытия памятника покойной Елизавете II в Йорке. Злоумышленник начал выкрикивать лозунги о том, что "Британия была построена на крови рабов". В Сети были опубликованы кадры происшествия. На них видно, что в руках у одного из присутствующих был плакат с надписью "Это не мой король". Судя по всему, нападавший не попал в короля яйцом, и одежда монарха осталась не запачканной.
Британские СМИ сообщают, что злоумышленник был задержан.
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