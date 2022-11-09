Британцы освистали и закидали короля Карла III яйцами на открытии памятника

Британцы освистали и закидали короля Карла III и его жену Камиллу Паркер-Боулз яйцами на открытии памятника в Йорке.

Монарх был освистан во время открытия памятника покойной Елизавете II в Йорке. Злоумышленник начал выкрикивать лозунги о том, что "Британия была построена на крови рабов". В Сети были опубликованы кадры происшествия. На них видно, что в руках у одного из присутствующих был плакат с надписью "Это не мой король". Судя по всему, нападавший не попал в короля яйцом, и одежда монарха осталась не запачканной.

Британские СМИ сообщают, что злоумышленник был задержан.