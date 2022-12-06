Ситуация на Украине должна завершиться справедливым миром, заявил Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна со словами госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу разрешения ситуации на Украине.

Ранее Блинкен сказал, что желанием США является справедливый и долгосрочный мир на Украине по итогам переговоров.

Тем не менее, Песков отметил, что в Кремле пока не видят возможностей для урегулирования украинского конфликта дипломатическим путём.

При этом 6 декабря Блинкен заявил, что цель США на Украине — помочь Киеву вернуть территории, которые Россия "заняла" с начала спецоперации.