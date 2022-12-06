Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна со словами госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу разрешения ситуации на Украине.
Ранее Блинкен сказал, что желанием США является справедливый и долгосрочный мир на Украине по итогам переговоров.
Тем не менее, Песков отметил, что в Кремле пока не видят возможностей для урегулирования украинского конфликта дипломатическим путём.
При этом 6 декабря Блинкен заявил, что цель США на Украине — помочь Киеву вернуть территории, которые Россия "заняла" с начала спецоперации.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.