Цель США на Украине — помочь Киеву вернуть территории, которые Россия "заняла" с начала спецоперации, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
На вопрос о Крыме представитель Штатов промолчал.
"Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля", — заявил Блинкен на брифинге.
Его несколько раз спросили, стоит ли перед Вашингтоном цель помочь Украине воплотить громкие заявления об "освобождении" Крыма, однако представитель США не дал прямого ответа, а лишь заявил, что "украинцы в праве идти туда, куда хотят".
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