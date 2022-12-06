Блинкен о цели на Украине: США хотят вернуть области, "занятые" РФ с начала СВО

Цель США на Украине — помочь Киеву вернуть территории, которые Россия "заняла" с начала спецоперации, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

На вопрос о Крыме представитель Штатов промолчал.

"Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля", — заявил Блинкен на брифинге.

Его несколько раз спросили, стоит ли перед Вашингтоном цель помочь Украине воплотить громкие заявления об "освобождении" Крыма, однако представитель США не дал прямого ответа, а лишь заявил, что "украинцы в праве идти туда, куда хотят".