Блинкен: украинский конфликт закончится переговорами, но без "надуманного" мира

Украинский конфликт будет решён дипломатическим путём, однако без "надуманного" для Киева мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как подчеркнул Блинкен, Вашингтон в этом вопросе стремится к "справедливому" миру, который будет сохранён на долгое время.

"Это (конфликт на Украине — Прим. ред.) закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир", — заявил госсекретарь на брифинге.

По мнению представителя США, Украина должна быть уверена в том, что конфликт больше не повторится, поэтому необходимо избежать "надуманного" мирного урегулирования.