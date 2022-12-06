Украинский конфликт будет решён дипломатическим путём, однако без "надуманного" для Киева мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как подчеркнул Блинкен, Вашингтон в этом вопросе стремится к "справедливому" миру, который будет сохранён на долгое время.
"Это (конфликт на Украине — Прим. ред.) закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир", — заявил госсекретарь на брифинге.
По мнению представителя США, Украина должна быть уверена в том, что конфликт больше не повторится, поэтому необходимо избежать "надуманного" мирного урегулирования.
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