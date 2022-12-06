Омбудсмены РФ и Украины обсудили возможности посещения раненых пленных

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова рассказала о работе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Как заявила российская чиновница, общественники провели три раунда встреч в Брюсселе.

По информации уполномоченного по правам человека в нашей стране, стороны обменялись списками пропавших без вести и обсудили возможности представителей государств посетить раненых пленных. Вместе с этим Москалькова подчеркнула, что договорилась с Лубинцом, например, по поводу воссоединения несовершеннолетнего с мамой.

"Мы постоянно с ним (омбудсменом. — Прим. ред.) на связи. Хотелось бы, чтобы этот гуманитарный мост никто не политизировал", — отметила собеседница РИА Новости.

Ранее Москалькова сочла беседы с Лубинцом полезными.