Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова рассказала о работе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Как заявила российская чиновница, общественники провели три раунда встреч в Брюсселе.
По информации уполномоченного по правам человека в нашей стране, стороны обменялись списками пропавших без вести и обсудили возможности представителей государств посетить раненых пленных. Вместе с этим Москалькова подчеркнула, что договорилась с Лубинцом, например, по поводу воссоединения несовершеннолетнего с мамой.
"Мы постоянно с ним (омбудсменом. — Прим. ред.) на связи. Хотелось бы, чтобы этот гуманитарный мост никто не политизировал", — отметила собеседница РИА Новости.
Ранее Москалькова сочла беседы с Лубинцом полезными.
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