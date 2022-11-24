Уполномоченный по правам человека в РФ провела серию бесед с омбудсменом Украины

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о серии бесед с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. По словам политика из РФ, встречи можно назвать полезными.

Как заявила Москалькова, в мероприятиях приняла участие руководитель Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека Дебби Корнер.

"Разработали план действий по оказанию помощи людям", — отметила российский политик.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о втором за два дня обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле "50 на 50".