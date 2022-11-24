Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о серии бесед с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. По словам политика из РФ, встречи можно назвать полезными.
Как заявила Москалькова, в мероприятиях приняла участие руководитель Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека Дебби Корнер.
"Разработали план действий по оказанию помощи людям", — отметила российский политик.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о втором за два дня обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле "50 на 50".
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.