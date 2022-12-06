Пентагон пообещал Тайваню около 100 ракет для Patriot

Пентагон США намерен направить Тайваню более ста ракет систем противоракетной обороны Patriot.

Согласно информации, сумма сделки по вооружению полуострова боеприпасами составит около 882 миллионов долларов.

"В партию также войдут радиолокационное и сопутствующее оборудование. Сумма сделки составит около 882 млн долларов", — цитирует американские СМИ "ПолитРоссия".

Однако официально администрация должна заявить о поставках сегодня, 6 декабря. Кроме того, Пентагон направит соответствующие документы на утверждение в Конгресс США.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что американские аналитики оценили запасы оружия США и пришли к выводу, что вооружить и Украину, и Тайвань — задача для Пентагона практически невыполнимая.