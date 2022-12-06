Пентагон США намерен направить Тайваню более ста ракет систем противоракетной обороны Patriot.
Согласно информации, сумма сделки по вооружению полуострова боеприпасами составит около 882 миллионов долларов.
"В партию также войдут радиолокационное и сопутствующее оборудование. Сумма сделки составит около 882 млн долларов", — цитирует американские СМИ "ПолитРоссия".
Однако официально администрация должна заявить о поставках сегодня, 6 декабря. Кроме того, Пентагон направит соответствующие документы на утверждение в Конгресс США.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что американские аналитики оценили запасы оружия США и пришли к выводу, что вооружить и Украину, и Тайвань — задача для Пентагона практически невыполнимая.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака на российские стратегические силы ядерного сдерживания в Энгельсе показала, что противник готов на самые радикальные меры. В России ждут военного ответа.