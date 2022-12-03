TNI: поражение правящей партии Тайваня на выборах назвали "пощёчиной" Байдену

Местные выборы в Тайване 26 ноября продемонстрировали триумф Китая и фиаско политики Вашингтона. Они окончились поражением правящей партии. Это стало "пощёчиной" для американского президента Джо Байдена. Об этом пишет издание The National Interest.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь расставила неправильные приоритеты: она сосредоточилась не на решении внутренних проблем, а на антикитайской кампании, что привело к ожидаемому проигрышу.

"Результаты выборов и проигрыш правящей партии Тайваня стали "пощёчиной" для Байдена", — считают авторы издания.

Управление по делам Тайваня КНР опубликовало обращение, в котором говорится, что итоги выборов являются "отражением стремление народа провинции к миру".