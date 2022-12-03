Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Никитин встретился с послом Белоруссии Крутым в Нижнем Новгороде
После освобождения Херсона от ВСУ состоится трибунал в отношении карателей
Разведчик спецназа ВС РФ рассказал о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО
Профессор Стрельцов: мечты о российско-японском мире — миф
Сивков: новый бомбардировщик B-21 Raider ВС США создан по технологии "стелс"
В "готовом к зиме" Петербурге произошло 9 коммунальных аварий за 10 дней
Посольства Украины получили уже 17 писем со взрывчаткой и окровавленными глазами
Депутат Европарламента Вебер: зимой ЕС ждёт громадная волна беженцев с Украины
Диетолог Никитина: зимой стоит налегать на белковую пищу и витамины

TNI: поражение правящей партии Тайваня на выборах назвали "пощёчиной" Байдену

Мир

Местные выборы в Тайване 26 ноября продемонстрировали триумф Китая и фиаско политики Вашингтона. Они окончились поражением правящей партии. Это стало "пощёчиной" для американского президента Джо Байдена. Об этом пишет издание The National Interest.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь расставила неправильные приоритеты: она сосредоточилась не на решении внутренних проблем, а на антикитайской кампании, что привело к ожидаемому проигрышу.

"Результаты выборов и проигрыш правящей партии Тайваня стали "пощёчиной" для Байдена", — считают авторы издания.

Управление по делам Тайваня КНР опубликовало обращение, в котором говорится, что итоги выборов являются "отражением стремление народа провинции к миру".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года

Россия преподнесла прекрасный подарок Китаю в конце года, отмечают авторы платформы Baijiahao. Отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня.

Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Сценарий СВО от эксперта Кашина: в 2023 году Россия "сточит" Украину
Тимошенко: план Суровикина "гросс капут" шаг за шагом дожимает Киев
Шольц хочет "постконфликтых" отношений с Россией на его условиях Ольга Лебедева Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова Знак зодиака 3 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России
Марочко: офицеры ВСУ в Артёмовске паникуют из-за отсутствия приказа об эвакуации
Беженцы с Украины захватили квартиру в центре польского Кракова
Беженцы с Украины захватили квартиру в центре польского Кракова
Последние материалы
США и Израиль готовятся к воздушной войне против Ирана
TNI: поражение правящей партии Тайваня на выборах назвали "пощёчиной" Байдену
Профессор Стрельцов: мечты о российско-японском мире — миф
Сивков: новый бомбардировщик B-21 Raider ВС США создан по технологии "стелс"
В "готовом к зиме" Петербурге произошло 9 коммунальных аварий за 10 дней
Посольства Украины получили уже 17 писем со взрывчаткой и окровавленными глазами
Депутат Европарламента Вебер: зимой ЕС ждёт громадная волна беженцев с Украины
Шольц хочет "постконфликтых" отношений с Россией на его условиях
Диетолог Никитина: зимой стоит налегать на белковую пищу и витамины
The American Conservative: Путин сменил стратегию СВО, взяв зиму в союзники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников