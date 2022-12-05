Военврач Евич: "На теле шрамы заживают, а на душе — никогда"

Известный военный врач Юрий Евич заявил, что шрамы на теле заживут, а на душе — никогда.

Евич недавно вернулся с передовой. О своей поездке он рассказал, что сложности везде одинаковы. Военврач отметил, что если поток гуманитарной помощи налажен и командование помогает, то "всё в шоколаде". По его словам, сейчас ситуация со снабжением намного лучше, чем в 2014 году или в Сирии.

За время своей поездки Евич столкнулся с разными случаями. Так, он рассказал, что ему приходилось оказывать помощь под обстрелами.

"Иногда даже второй номер мой, очень достойный боец, позывной "Маковей", ложился между раненым и противником, прикрывал его, да и меня собою. Вот такие ситуации были", — рассказал военврач в интервью argumenti. ru.

Евич отметил, что самая главная потеря здоровья в зоне боевых действий — это потеря психологического здоровья. По его мнению, шрамы на теле заживут, а вот на душе — никогда.