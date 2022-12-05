Сенатор Цеков: Зеленский заплатил за звание "Человек года" жизнями украинцев

Западные страны уделяют слишком большое внимание не только конфликту на Украине, но и самому главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Звание "Человек года" по версии британской газеты Financial Times также является некой поддержкой Киеву. Об этом заявил сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков, комментируя Pravda.Ru новый "статус" Зеленского.

Лидер Незалежной стал человеком года, но его страна за этот год разрушилась, отметил политик. Теперь Зеленскому остаётся только гордиться своим новым званием.

Цеков подчеркнул, что украинский президент не сделал ничего, чтобы завершить конфликт, несмотря на возможности и обещания.

"Он обещал мир, а принёс на территорию Украины войну. За это его звание, "Человек года", многие лишились жизни. И всё это, прежде всего, результат его деятельности за этот год", — сделал вывод сенатор.

Британская газета Financial Times присвоила Владимиру Зеленскому звание "Человек года". В издании заявили, что украинский президент стал "флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века".

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