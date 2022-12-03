Захарова: ООН молчит о сексуальном рабстве беженок с Украины в Европе

В Европе участились случаи сексуального насилия в отношении беженок с Украины. Они всё чаще попадают в сексуальное рабство. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат отметила, что на эту тему выпустило заявление Министерство равноправия Швеции, а затем местные средства массовой его активно распространяли, однако почему-то не последовало никакой реакции Киева или международного сообщества.

Захарова считает, что позицию ООН можно объяснить либо нежеланием привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме, либо отрабатыванием "очередного политического заказа".