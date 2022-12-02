Семья беженцев Украины захватила квартиру в центре польского города Краков после того, как собственник жилплощади попросил их съехать. Хозяину не понравилось, что украинцы постоянно хамили и не платили за проживание вовремя. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Избавиться от постояльцев поляк смог только с помощью полицейских и пожарных, рассказал один из очевидцев. Он добавил, что владелец квартиры — не единственный, кто недоволен поведением эмигрантов.
По его словам, от беженцев с Украины устали почти все местные жители, так как они гадят, из-за них отменяют пособия, а жизнь всё больше напоминает фильм "Паразиты", получивший "Оскара".
Из-за этого всё меньше остается терпения, заключил житель Польши.
Ранее украинские беженцы, проживающие на круизном судне в Шотландии, пожаловались на неудобства.
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