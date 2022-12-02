Observer: живущие на круизном лайнере в Шотландии беженцы жалуются на неудобства

Проживающие на круизном лайнере Ambition в Шотландии беженцы с Украины заявили, что многие из них страдают от кашля и расстройства пищеварения. Об этом пишет издание Observer.

Об этом заявил житель Киева, находящийся на судне три недели, в интервью. При этом беседа была прервана сотрудником охраны, который попросил журналиста удалиться, отмечает газета.

Тревогу вызывает состояние украинцев на фоне сообщений о карантине, вызванном случаем скарлатины, говорится в статье. По словам одного из мужчин, у его сына была выявлена бактериальная инфекция в начале ноября, они вынуждены были провести в каюте неделю. Однако официального объявления карантина не было.

Кроме того, беженцы жалуются на запах от мусорной свалки, расположенной рядом, из-за чего они не могут открывать окна в каютах.

Также проживающим на судне беженцам запрещено сходить с него на территорию дока, поскольку это "зона ограниченного доступа" и передвигаться по ней опасно из-за движения специальной техники.