Блинкен: переговоры между РФ и Украиной возможны, если РФ "настроена серьёзно"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны, если Москва "настроена серьезно".

"Если бы мы видели со стороны президента (Владимира) Путина серьёзное стремление к дипломатии и диалогу, но пока он делает всё наоборот… Если со стороны России есть серьёзный настрой, то диалог всегда возможен. Выход из конфликта есть, но он полностью зависит от решений, принятых в Москве", — сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский готов решать проблему дипломатическим путём, и у него есть соответствующий план, однако "всё зависит от Путина".

В ходе саммита G20 президент Украины озвучил план по разрешению украинского кризиса, состоящий из 10 пунктов.

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