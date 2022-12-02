Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны, если Москва "настроена серьезно".
"Если бы мы видели со стороны президента (Владимира) Путина серьёзное стремление к дипломатии и диалогу, но пока он делает всё наоборот… Если со стороны России есть серьёзный настрой, то диалог всегда возможен. Выход из конфликта есть, но он полностью зависит от решений, принятых в Москве", — сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2.
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский готов решать проблему дипломатическим путём, и у него есть соответствующий план, однако "всё зависит от Путина".
В ходе саммита G20 президент Украины озвучил план по разрешению украинского кризиса, состоящий из 10 пунктов.
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