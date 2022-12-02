Блинкен: Байден не хочет расширения конфликта на Украине и войны с РФ

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что американский лидер Джо Байден не хочет расширения военного конфликта на Украине, как и войны с Российской Федерацией.

"Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией", — сказал он в эфире телеканала France 2.

По словам госсекретаря, Вашингтон всяческими путями стараются избежать начала третьей мировой войны и хотят установления на Украине долгосрочного мира.

Ранее Байден заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении военных действий на Украине, если тот примет такое решение.

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