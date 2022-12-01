Байден заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении СВО

Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении военных действий на Украине, если тот примет такое решение.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Также Байден заявил, что не планирует в ближайшем будущем контакты с Путиным.

Он отметил, что возможные контакты состоятся лишь при консультациях с НАТО, не на самостоятельной основе.

Ранее в США смоделировали последствия ядерного удара по Киеву оружием мощностью 100 мегатонн.