Марочко: в оккупированной Украиной части ЛНР идут массовые репрессии

Жители населённых пунктов Макеевка и Невский в ЛНР, которые сейчас контролируются Киевом, подвергаются массовым репрессиям, сообщил подполковник Андрей Марочко.

По его словам, мирных граждан арестовывают украинские спецслужбы за "наличие родственников на свободной территории ЛНР и других регионах России".

"Представители СБУ начали арестовывать мирных граждан за так называемое пособничество ВС РФ, то есть лишь только за то, что люди получали гуманитарную помощь и соцвыплаты", — добавил офицер НМ ДНР в интервью агентству ТАСС.

Ранее Марочко рассказал, что в украинской армии началось повальное дезертирство после заявления Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших украинских солдатах.