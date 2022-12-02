Жители населённых пунктов Макеевка и Невский в ЛНР, которые сейчас контролируются Киевом, подвергаются массовым репрессиям, сообщил подполковник Андрей Марочко.
По его словам, мирных граждан арестовывают украинские спецслужбы за "наличие родственников на свободной территории ЛНР и других регионах России".
"Представители СБУ начали арестовывать мирных граждан за так называемое пособничество ВС РФ, то есть лишь только за то, что люди получали гуманитарную помощь и соцвыплаты", — добавил офицер НМ ДНР в интервью агентству ТАСС.
Ранее Марочко рассказал, что в украинской армии началось повальное дезертирство после заявления Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших украинских солдатах.
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