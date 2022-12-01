Bild*: зима поможет ВСУ победить, поэтому Украине нельзя идти на переговоры с РФ

С приходом зимы украинская армия начнёт одерживать победу и освобождать большие территории. Морозы не предоставят ВСУ никаких проблемам, в отличие от российских солдат. Об этом заявили немецкие аналитики.

По их мнению, армия России в зоне спецоперации испытывает дефицит тёплой одежды, зимних спальных мешков, чая и материалов для обогрева.

"Земля промёрзла, рыть окопы невозможно, поэтому придётся зимовать под открытым небом — под ударами украинских военных. Нет тёплой пищи, чая, а температура там уже опускается до минус 15. Они вынуждены разжигать костры, что их выдаёт", — указали эксперты издания Bild*.

Более того, аналитики убеждены, что Москва настаивает на переговорах именно из-за страха перед зимой. Однако никакого диалога с Россией быть не должно, заявили в Германии.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.