Генсек НАТО Столтенберг: в случае победы РФ на Украине мир заплатит высокую цену

Если российская армия одержит победу на Украине, то это "развяжет руки" лидерам других стран, в результате чего мир заплатит высокую цену. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в Бухаресте.

Кроме этого, генсек Североатлантического альянса напомнил жителям Европы, кто на самом деле виноват в кризисе. По его мнению, именно из-за действий России европейцы платят высокую цену за электроэнергию.

"Наша задача — предоставлять поддержку Украине. Единственный способ достигнуть результата в этом конфликте — это усилить позицию Киева на поле боя", — заявил он.

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