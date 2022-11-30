Украинские журналисты сообщили, что работники СБУ обыскивают Кирилло-Мефодиевский женский монастырь, который находится в Драчино Закарпатской области.
По информации издания "Страна.ua", силовики продолжают проверять здания Украинской православной церкви. Как напомнили журналисты, последний обыск проходил в Ивано-Франовской епархии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визиты СБУ в храмы УПЦ. Дипломат призвала украинские спецслужбы поработать в бункере президента страны Владимира Зеленского.
"Представляете, что там найдут?" — отметила политик.
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Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.