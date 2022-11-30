СБУ обыскивает Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области

Украинские журналисты сообщили, что работники СБУ обыскивают Кирилло-Мефодиевский женский монастырь, который находится в Драчино Закарпатской области.

По информации издания "Страна.ua", силовики продолжают проверять здания Украинской православной церкви. Как напомнили журналисты, последний обыск проходил в Ивано-Франовской епархии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визиты СБУ в храмы УПЦ. Дипломат призвала украинские спецслужбы поработать в бункере президента страны Владимира Зеленского.

"Представляете, что там найдут?" — отметила политик.