Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Службе безопасности Украины (СБУ) следует обыскать бункер президента Украины Владимира Зеленского. Она уверена, что обыски у лидера Украины помогут обнаружить много интересного.
Таким образом Захарова прокомментировала сообщение о том, что представители СБУ отыскали большое количество денежных средств и "пророссийскую литературу" в процессе обыска в храмах Украинской православной церкви.
"СБУ заявила, что во время обысков в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре, ее сотрудники нашли "пророссийскую литературу и миллионы наличных". Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?" — написала Захарова в Telegram.
Ранее в СБУ проинформировали о том, что в ходе обысков в храмах Украинской православной церкви их сотрудниками были найдены "пророссийская литература" и деньги, представленные в различной валюте.
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