Захарова считает, что СБУ должны обыскать бункер Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Службе безопасности Украины (СБУ) следует обыскать бункер президента Украины Владимира Зеленского. Она уверена, что обыски у лидера Украины помогут обнаружить много интересного.

Таким образом Захарова прокомментировала сообщение о том, что представители СБУ отыскали большое количество денежных средств и "пророссийскую литературу" в процессе обыска в храмах Украинской православной церкви.

"СБУ заявила, что во время обысков в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре, ее сотрудники нашли "пророссийскую литературу и миллионы наличных". Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?" — написала Захарова в Telegram.

Ранее в СБУ проинформировали о том, что в ходе обысков в храмах Украинской православной церкви их сотрудниками были найдены "пророссийская литература" и деньги, представленные в различной валюте.