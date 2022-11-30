Foreign Policy: военные действия на Украине могут затянуться на годы

Военные действия на Украине могут затянуться на годы, и полная победа Киева в них маловероятна. Об этом пишет журнал Foreign Policy, анализируя заявления "некоторых официальных лиц США".

Автор статьи, профессор Стивен Уолт, считает, что администрация президента Байдена может оказаться "в неловком положении" по украинскому вопросу.

"С одной стороны, она публично привержена победе в военных действиях и надеется, что американские солдаты не будут участвовать в них, но весь истеблишмент национальной безопасности во многом помогает Украине. С другой стороны, администрация, похоже, также осознает риски эскалации, не хочет ввязываться в войну с Россией, а некоторые официальные лица США, по-видимому, считают, что полная победа Украины маловероятна", — пишет Уолт.

По мнению автора публикации, военные действия вполне могут закончиться беспорядочным и разочаровывающим компромиссом, а не тем счастливым голливудским концом, который хотела бы увидеть большая часть мира.