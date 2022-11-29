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Диалог между Россией и НАТО больше не работает, заявил Столтенберг

Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог, который Североатлантический альянс долгие годы выстраивал в отношениях с Россией, больше не работает.

"От имени НАТО могу сказать, что мы многие годы старались стоить конструктивные отношения с Россией, вести конструктивный диалог. Россия отошла от этого диалога", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что нужно не разрывать контакты с Россией по военной линии для снижения рисков опасных инцидентов.

Ранее Столтенберг сказал, что поддержка киевского режима дорого обходится жителям западных стран, но она необходима. Он выразил уверенность, что победа президента РФ Владимира Путина на Украине станет дурным примером для "других авторитарных лидеров", которые увидят, что сила вознаграждается".

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А Путин предупреждал... Украине готовят армагеддон. Даже НАТО не спасет
Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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