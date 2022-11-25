Генсек НАТО о победе Путина: Авторитарные лидеры увидят, что сила награждается

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украине не стоит идти на переговоры с Россией без победы на поле боя.

Глава Североатлантического альянса считает, что мир будет хрупким, если сейчас пойти на уступки Владимиру Путину.

"Если Украина пойдёт на переговоры без победы над Россией на поле боя, то крепкого мира не получится", — объяснил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО убеждён, что победа президента РФ станет дурным примером для других глав государств.

"Другие авторитарные лидеры увидят, что сила вознаграждается, и применят её для достижения своей цели. Это сделало бы наш мир более опасным", — выразил своё мнение Столтенберг.

Ранее генсек альянса НАТО предупредил Украину об "ужасающей зиме".