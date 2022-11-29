Штайнмайер: любые призывы к прекращению огня сейчас несерьёзны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что переговоры о мире сейчас нельзя вести, иначе Россия оставит себе новые регионы.

"Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьёзны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости. Прекращение огня сейчас будет означать, что Россия оставит себе "оккупированные территории", — приводит его слова Deutsche Welle.

Ранее он заявил, что специальная военная операция (СВО) РФ на Украине привела к "эпохальному разрыву" в отношениях между Берлином и Москвой.