Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине привела к "эпохальному разрыву" в отношениях между Берлином и Москвой. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
По его словам, на сегодняшний день Германия и Россия "противостоят друг другу". Он напомнил, что до февраля 2022 года выступал за укрепление связей с Москвой, однако СВО заставила его пересмотреть внешнюю политику.
Штайнмайер подчеркнул: конфликтная ситуация разрушила мечту бывшего президента СССР Михаил Горбачёва о создании "общеевропейского дома".
"Спецоперация РФ вызвала эпохальный разрыв в отношениях Германии с Россией", — приводит комментарий президента ФРГ Reuters.
Как пояснил политик, Берлин на фоне мировой напряжённости находится "в состоянии неуверенности".
Ранее сообщалось, что Штайнмайер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В Киеве ему подарили букет ирисов в качестве намёка на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.
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