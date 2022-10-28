Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине привела к "эпохальному разрыву" в отношениях между Берлином и Москвой. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, на сегодняшний день Германия и Россия "противостоят друг другу". Он напомнил, что до февраля 2022 года выступал за укрепление связей с Москвой, однако СВО заставила его пересмотреть внешнюю политику.

Штайнмайер подчеркнул: конфликтная ситуация разрушила мечту бывшего президента СССР Михаил Горбачёва о создании "общеевропейского дома".

"Спецоперация РФ вызвала эпохальный разрыв в отношениях Германии с Россией", — приводит комментарий президента ФРГ Reuters.

Как пояснил политик, Берлин на фоне мировой напряжённости находится "в состоянии неуверенности".

Ранее сообщалось, что Штайнмайер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В Киеве ему подарили букет ирисов в качестве намёка на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.