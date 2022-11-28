Украине в наступающем 2023 году не обойтись без внешнего финансирования госбюджета в больших объёмах.
Об этом заявила замминистра финансов Украины Ольга Зыкова, добавив, что главным донором страны являются США, на финансовую поддержку которых Киев рассчитывает и в 2023 году.
Зыкова рассказала, что украинские власти ведут переговоры с администрацией США на эту тему, и надеются, что Конгресс одобрит дальнейшую финпомощь Киеву.
"Украина и дальше потребует значительного внешнего финансирования… Одним из ключевых доноров останутся США. Мы проводим переговоры с министерством финансов США, и Белый дом уже подал на одобрение конгрессу США предложение, которое представляет собой пакет в размере 37,7 миллиарда долларов на всестороннюю поддержку", — сказала Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.
Замминистра уточнила, что в планах Киева — договориться о прямой бюджетной поддержке со стороны США в размере 1,1 миллиарда долларов каждый месяц.
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