Украина назвала США своим "ключевым донором", надеясь на их помощь и в 2023 году

Украине в наступающем 2023 году не обойтись без внешнего финансирования госбюджета в больших объёмах.

Об этом заявила замминистра финансов Украины Ольга Зыкова, добавив, что главным донором страны являются США, на финансовую поддержку которых Киев рассчитывает и в 2023 году.

Зыкова рассказала, что украинские власти ведут переговоры с администрацией США на эту тему, и надеются, что Конгресс одобрит дальнейшую финпомощь Киеву.

"Украина и дальше потребует значительного внешнего финансирования… Одним из ключевых доноров останутся США. Мы проводим переговоры с министерством финансов США, и Белый дом уже подал на одобрение конгрессу США предложение, которое представляет собой пакет в размере 37,7 миллиарда долларов на всестороннюю поддержку", — сказала Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.

Замминистра уточнила, что в планах Киева — договориться о прямой бюджетной поддержке со стороны США в размере 1,1 миллиарда долларов каждый месяц.