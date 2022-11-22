Руководитель Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон передаст Киеву 4,5 миллиарда долларов.
"Мы перечислим средства в предстоящие недели", — отметила министр, её слова приводят на официальном сайте ведомства.
По мнению политика, деньги Штатов помогут ВСУ в конфликте с Россией. Киев сможет стабилизировать ситуацию в экономике, обеспечить работу государства, в том числе врачей, чиновников и педагогов. Также финансовая помощь позволит украинским властям выплатить социальные пособия, подчеркнула глава министерства. Вместе с этим она попросила коллег расширить и ускорить военную поддержку Киева.
Ранее сообщалось, что Украина получила от Европейского союза 2,5 миллиарда евро.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.