США пообещали Украине ещё 4,5 миллиарда долларов поддержки

Руководитель Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон передаст Киеву 4,5 миллиарда долларов.

"Мы перечислим средства в предстоящие недели", — отметила министр, её слова приводят на официальном сайте ведомства.

По мнению политика, деньги Штатов помогут ВСУ в конфликте с Россией. Киев сможет стабилизировать ситуацию в экономике, обеспечить работу государства, в том числе врачей, чиновников и педагогов. Также финансовая помощь позволит украинским властям выплатить социальные пособия, подчеркнула глава министерства. Вместе с этим она попросила коллег расширить и ускорить военную поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Европейского союза 2,5 миллиарда евро.