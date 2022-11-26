В Белоруссии умер министр иностранных дел республики Владимир Макей. Дипломат скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает БЕЛТА.
Других подробностей пока нет. Причины внезапной смерти также не называются.
Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил, что ещё вчера министр обсуждал рабочие планы на неделю. И подтвердил, что никто этой смерти не ожидал.
"Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Большая потеря для всех нас", — сообщил он.
Напомним, Макей занимал пост главы МИД Белоруссии с августа 2020 года. До этого он четыре года возглавлял администрацию президента страны. Также дипломат считался возможным преемником Александра Лукашенко.
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