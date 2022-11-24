Горсовет присвоил Борису Джонсону звание почётного гражданина Киева

Руководитель Киева Виталий Кличко заявил, что экс-глава британского правительства Борис Джонсон получил звание почётного гражданина столицы. Соответствующее решение принял горсовет, отметил мэр.

"Большой друг Украины Борис Джонсон", — сказал Кличко.

Вместе с этим он поблагодарил бывшего премьера за помощь Киеву. Также мэр пригласил Джонсона посетить столицу.

Ранее он заявил, что до военной спецоперации немецкие власти считали, что лучший вариант для Украины при столкновении — быстро сдаться России. При этом чиновники во Франции до февраля отказывались воспринимать угрозу конфликта Москвы и Киева серьёзно, добавил экс-лидер королевства.