Джонсон: власти ФРГ до начала СВО рассчитывали на быстрое поражение Украины

До начала российской спецоперации власти ФРГ утверждали, что лучший вариант для киевского режима — это быстрое поражение Украины, сообщил экс-премьер Британии Борис Джонсон.

В беседе с CNN он отметил, что немецкие политики выступали против гипотетического конфликта на Украине, опасаясь экономических проблем.

"В какой-то момент позиция Германии заключалась в том, что, если это произойдёт, то станет катастрофой, поэтому было бы лучше, если бы всё быстро завершилось, а Украина сдалась", — указал Джонсон.

Бывший британский премьер также подчеркнул: Франция до февраля 2022 года и вовсе не верила в то, что между РФ и Украиной назревает конфликт.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что счастливые времена для Запада закончились. По его словам, истинной причиной экономического кризиса в ЕС является рост экономик азиатских государств. Он пояснил, что пандемия коронавируса и украинский конфликт лишь ускорили эту тенденцию.