Глава МИД Турции: украинский конфликт способен затянуться на десятилетия

Конфликт вокруг Украины способен затянуться на десятилетия, однако в любом случае он завершится мирными переговорами. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В интервью Anadolu он отметил, что ситуацию нельзя урегулировать "успехами на поле боя".

"Конфликт России и Украины рано или поздно закончится за столом переговоров", — указал руководитель МИД.

Министр подчеркнул: очная встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле приблизила стороны к соглашению по прекращению огня, но после этого контакты оборвались.

Как пояснил Чавушоглу, сегодняшняя обстановка серьёзно отличается от той, что наблюдалась весной. По его словам, ситуация становится запутанной. При этом глава МИД Турции призвал верить в мирное урегулирование конфликта.

Ранее обозреватель издания The American Conservative сообщил, что Запад готов простить украинскому президенту Владимиру Зеленскому всё, кроме самостоятельных переговоров с Россией.