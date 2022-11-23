TAC: Запад простит Зеленскому всё, кроме самостоятельных переговоров с Россией

Запад готов простить главе Украины Владимиру Зеленскому абсолютно всё, кроме самостоятельных переговоров с РФ, сообщает The American Conservative.

По словам обозревателя издания Брэдли Девлина, такой вывод вытекает из реакции западных стран на громкие заявления Киева по поводу падения ракеты на территории Польши. Он напомнил, что сразу после ЧП Зеленский начал искать возможности для просьб о поставках военной техники. Кроме того, власти Украины требовали применить пятую статью устава Североатлантического альянса, указал журналист.

Автор подчеркнул: Зеленского не остановил даже тот факт, что его обвинения в адрес РФ могли спровоцировать начало Третьей мировой войны.

Как отметил обозреватель, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу пришлось "выворачиваться наизнанку", пытаясь оправдать действия Киева. Он убеждён: это стало сигналом для президента Украины о том, что он не потеряет поддержку Запада.

"Исключение — самостоятельные попытки Киева урегулировать конфликтную ситуацию с помощью дипломатии", — сказано в материале.

Девлин допустил, что Зеленский будет и дальше "раздувать" противостояние, не соглашаясь с результатами расследования о падении ракеты в Польше.