Захарова: ООН должна без общих фраз дать оценку расстрелу пленных бойцов РФ

Представителям ООН следует дать чёткую оценку инциденту с расстрелом украинскими националистами пленных бойцов РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, организация должна объективно и беспристрастно реагировать на различные события, которые фиксируются в рамках конфликта. Она добавила, что это функциональная обязанность сотрудников Секретариата ООН.

Захарова подчеркнула: ситуация в Буче вызвала большую многословность и инициативность в ООН, чем ЧП с расстрелом российских солдат.

"В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии", — пояснила дипломат.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что 10 российских солдат были жестоко расстреляны украинскими националистами. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия сама займётся поисками убийц военнослужащих. Впоследствии все виновные будут наказаны, указал пресс-секретарь президента РФ.