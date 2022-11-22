Посольство РФ: США покрывают преступления ВСУ в отношении российских военных

Руководство США покрывает преступления киевского режима в отношении российских военнослужащих, укрепляя чувство безнаказанности, следует из заявления сотрудников посольства РФ в Вашингтоне.

По словам дипломатов, расстрел бойцов РФ представителями Вооружённых сил Украины (ВСУ) — грубейшее нарушение Женевской конвенции об обращении с пленными. Они отметили, что западные страны знают о расстреле, однако отказываются выступать с критическими замечаниями в адрес Киева.

"США, покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине", — считают в посольстве.

Кроме того, в дипломатической миссии добавили, что американские власти, поставляя оружие Киеву и организуя программы подготовки для украинских солдат, становятся стороной конфликта. Всё это ухудшает отношения между РФ и США, заключили дипломаты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 10 российских военнослужащих были убиты украинскими националистами на территории Макеевки. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ВСУ стреляли в лежачих бойцов, у которых не было оружия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, подчеркнул: Россия самостоятельно займётся поиском убийц пленных бойцов РФ, они обязательно будут наказаны.