Зеленский признал: мирных намеренно оставляют в городах — для мотивации ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на всеукраинском телемарафоне, признал, что он умышленно отказался эвакуировать людей из обесточенных и находящихся под ракетными ударами городов.

По его собственным словам, "такое решение" принято им для того, чтобы военные "были замотивированы защищать жителей".

"Мне предлагали большую эвакуацию. А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жён и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя? И нет, я не считаю это живым щитом", — заявил Зеленский.

В принципе, его позиция понятна. Но как расценивать эти слова главы государства после признания ближайшего советника — Алексея Арестовича — в том, что "украинская власть презирает украинский народ и имеет на то все основания"? Он, кстати, заявил это в эфире одного из украинских каналов.